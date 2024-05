La financiación sigue fluyendo hacia las startups

Poner en marcha una nueva empresa no es fácil. Uno de los principales obstáculos es conseguir la financiación necesaria para echar a andar o para consolidar el modelo de negocio.

De hecho, son muchas las startups con ideales geniales que acaban muriendo por carecer de los recursos necesarios. Aunque la falta de experiencia de los emprendedores también puede ser un lastre importante.

Por eso, siempre nos alegra poder informar de nuevas rondas de financiación como las que vamos a contar hoy, que involucran a empresas de diversos sectores.

Apuesta por la economía circular

La primera startup de la que vamos a hablar es Ealyx, que acaba de cerrar una ronda de 880.000 euros, que espera complementar con financiación no dilutiva para superar el millón de euros total en fondos.

En la operación han participado los fondos de capital riesgo Demium Capital, Archipelago Next, Ona Capital, First Drop VC, Coben Ventures, Lanai Partners, Plu&Play Ventures, Tres Coronas Capital, así como los business angels Fernando Cabello-Astolfi (cofundador y CEO de Aplázame y Devengo), Jaume Betrian (fundador y exCEO en Ofertia y exmanaging director de Flax & Kale), Iván Párraga (exCTO de Sequra), David Sanmartin (cofundador de Nothing), Amit Gilon (inversor de referencia internacional) y otros perfiles del sector.

La propuesta de Ealyx se concreta en una plataforma SaaS de economía circular para ecommerce, que permite a los consumidores realizar trade in de sus artículos usados a cambio de un pago instantáneo durante una nueva compra, incentivando así la recuperación de artículos usados.

El objetivo es que el usuario pueda comprar un ordenador pagando en parte con una bicicleta utilizada, por ejemplo.

Financiación para curar el SII

La segunda iniciativa es Mowoot, marca comercial de la empresa Usmima, dedicada a la investigación de los trastornos del tránsito intestinal lento y que lidera la investigación para el desarrollo de una plataforma digital para la monitorización y el tratamiento del Síndrome del Intestino Irritable (SII).

Este proyecto, en el que colabora con Eurecat y la Fundació d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina, parte de la idea básica de estimular el intestino físicamente, de manera no invasiva, para interactuar directamente con las células y circuitos mecanosensoriales gastrointestinales.

Además, su dispositivo estará equipado con tecnología de sensores para observar automáticamente la respuesta fisiológica del paciente al tratamiento a tiempo real. Asimismo, estará conectado a una plataforma digital que recogerá los resultados comunicados por el paciente. Y un software con IA recopilará y analizará los datos con el objetivo de ajustar el tratamiento al estado fisiológico del paciente a tiempo real y creará informes para los profesionales sanitarios.

El proyecto, que ha recibido más de 2 millones de euros de financiación, está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del marco de los fondos ‘Next Generation EU’, a lo que hay que añadir una ronda de financiación puente de 400.000 euros en la plataforma de crowdfunding Capital Cell para apoyar su entrada en el mercado inglés. Esta operación estará abierta hasta el mes junio.

Proyectos de house flipping

Domoblock ha cerrado una ronda de financiación de 250.000 euros. Se trata de una plataforma de inversión inmobiliaria especializada en proyectos de house flipping; es decir, la compra de inmuebles para su reforma y venta inmediata.

La inversión, realizada esencialmente por business angels, servirá para impulsar su crecimiento y consolidar su posición en el mercado inmobiliario.

La startup destinará los recursos a ampliar su presencia en España, llevando su modelo de house flipping a nuevas ciudades. Además, mejorará el desarrollo tecnológico de la herramienta. Gracias a ello, podrá financiar futuros activos de mayor envergadura, como edificios con necesidad de remodelación.

El capital captado también se destinará a reforzar el crecimiento de Domoblock en Iberoamérica y Miami. Por ejemplo, esta inyección abre nuevas oportunidades de inversión, como el proyecto ‘DOMO-TULUM-1’, un exclusivo apartamento turístico de obra nueva situado en Riviera Maya, con unas expectativas de retorno estimado del 33% y una rentabilidad anual del 11%, según la compañía.

Asimismo, la empresa aprovechará para reforzar su plantilla y potenciar su red de socios estratégicos.

Soluciones inmobiliarias para la tercera edad

La última operación que recogemos está protagonizada por Jubenial, un marketplace especializado en soluciones para el sector inmobiliario de la tercera edad. La startup, acelerada por LaFinca Ventures Camp, ha cerrado su primera ronda de financiación por valor de 100.000 euros.

Esta inyección de capital ayudará a la empresa ampliar su cartera de soluciones, incluyendo servicios de licuación patrimonial, así como al refuerzo de su proyecto de coinversión en viviendas para jubilados.