Los retiros de yoga que cambian vidas. ¿Cómo lo hacen?

«La primera vez que fui a un retiro, me confrontó mucho, ahora te cuento los motivos. Pero antes deja que te comente algo, si notas que el estrés hace mella en tu vida y no te cuidas como te gustaría, o quieres mejorar tu alimentación y no tienes ni idea de por dónde empezar, o el desánimo en tus días es notorio. Decirte que puedes aprender a vivir en el centro del huracán», explica el responsable de Yoga & Música.

«Eso es un arte, y como todo arte se aprende y se perfecciona».

Ver las cosas desde un ángulo diferente hacen disparar la creatividad a niveles insospechados; después del retiro de Semana Santa, podrías ser otra persona, literal. Tus amistades, socios y familiares notarían un brillo especial en tus ojos; y es que una chispa diferente reluce cuando tienes ilusión y entusiasmo.», continúa.

Con un coste que casi seguro interesa a todos, este exclusivo retiro será en una zona de playas paradisíacas en Oliva (Valencia) en una finca de lujo, de habitaciones dobles con baño.

La calma y el sosiego en las meditaciones al amanecer, abren una puerta para un vínculo profundo con la vida, con tu esencia.

Conectar con personas afines proporciona certidumbre, inspiración y la agradable sensación de saberte apreciada, cuidada y sentir que todo irá bien.

El responsable de Yoga & Música responde a una serie de preguntas:

¿Por qué te confrontó tu primer retiro?

Fue porque me di cuenta de que podía cambiar y eso de alguna forma me atraía e imponía casi por igual. Pude detectar miedos y resistencias a liberarme de adicciones.

Sentí vértigo pensar en quien sería sin ellas o qué haría sin ellas.

Pero fue una gran sensación cuando descubrí que podía abrir las alas y volar, en lugar de permanecer encerrado en un corral, viendo a las águilas volar.

Y, entonces, ¿es una buena elección asistir al retiro de Semana Santa?

Lo es, sin ninguna duda, será un retiro transformador en un ambiente de lujo, a un precio muy accesible. En donde podrás acceder a una valiosa guía para una mayor salud y armonía. El retiro es de un valor seguro y aportará un valor incalculable.

Las personas interesadas que se vean viviendo la experiencia pueden contactar con este experto en yoga. Además, se puede obtener más información en el enlace a la web de Yoga & Música.