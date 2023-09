4 emprendimientos creativos y muy rentables

Correcto: Textos siempre bien escritos con IA en español

Este emprendimiento nace de Abrahan López e Ignacio Prieto a quienes les unía desde años atrás una fuerte amistad y el hecho de haber residido largas temporadas en el extranjero. Ahora les une también un proyecto emprendedor en el que ambos figuran como socios fundadores: Correcto, “una herramienta de inteligencia artificial (IA) que permite a los españoles comunicarse mejor dentro de las empresas”, en palabras de López.

IA aumentada. Se enmarcan dentro del sector de la productividad con una solución que llaman de inteligencia artificial aumentada en el sentido de que no sustituye el trabajo del redactor, sino que le añade una capa de calidad adaptando el mensaje a cada audiencia”.

Para visualizar mejor la solución, López pone un ejemplo. “Imagina que has escrito un email para vender un producto. Con Correcto, introduces luego una serie de directrices relativas a la longitud del texto, el tono de formalidad que quieres, la estructura, el dominio de la empresa…y nuestra IA lo revisa y lo adapta las indicaciones recibidas. El resultado es un texto personalizado con una gramática perfecta y sin faltas de ortografía”.

La otra pata de Correcto es la generación automática de textos. En ambos casos, el margen de acierto lo sitúan en un 99,9%, con clientes que tanto pertenecen al sector editorial como a creadores de contenidos, consultoras o agencias de marketing y comunicación. Venden también a universidades y colegios en el extranjero aprovechando el auge actual por aprender español correctamente.

Hasta la fecha, han conseguido reunir a más de 70.000 usuarios a quienes, además de incrementar su productividad en un 56%, ayudan a mejorar su imagen profesional.

La idea de negocio surge tras comprobar el éxito de Grammarly, un asistente de redacción de origen ucraniano que se ha convertido en una de las startups más valoradas en Estados Unidos.

Aunque con una sociedad limitada en España, Correcto tiene la sede en Delaware (EE.UU), lo que les ha permitido recientemente levantar una ronda de inversión por valor de 8M de dólares. De facturación no hablan, pero López asegura que el crecimiento es exponencial, con una plantilla que va ya por las 23 personas.

La intención es mantener el ritmo de crecimiento con la estrategia americana que se conoce como land and expand. Consiste en aterrizar en una empresa con un contrato en principio pequeño que afecta solo a un departamento e ir luego expandiendo el uso de Correcto a otras áreas conforme van renovando el contrato y estrechando la relación con el cliente.

Con este sistema confían en acelerar el crecimiento en facturación a lo largo de 2023 y, ya en 2024, aterrizar en México para abordar desde aquí la expansión a otros mercados latinoamericanos.

SimSkills: Un simulador de juego de roles con IA

Es un simulador de juego de roles que con inteligencia artificial (IA) ayuda a los usuarios a desarrollar habilidades blandas y de liderazgo. Se trata de un método basado 100% en la práctica que proporciona un camino de aprendizaje continuo mediante simulaciones de juegos de roles con avatares conversacionales y feedback automático.

Más de un 80% de los empleados, afrontan a lo largo de su carrera profesional el hecho de ser promovidos para cargos superiores, aún careciendo de cualquier tipo de formación en liderazgo. Ello no significa que a las empresas no les preocupe el tema. De hecho, cada año se invierten más de 322.000 millones de euros en formación de habilidades de liderazgo. El problema es que el 95% de los programas no funcionan.

Partiendo de esta problemática, Dekel Abelson, Ana Paredes y Santiago Oddone fundan SimSkills con la que ofrecen a las empresas una herramienta de formación que mejora las habilidades blandas y de liderazgo de los empleados a través de ejercicios interactivos de role-play haciendo uso de la IA y estrategias de gamificación.

La herramienta facilita la interacción y experiencias inmersivas (simulaciones con avatar) sin olvidar la interacción humana (simulaciones entre colegas). Otro de sus valores diferenciales son la práctica ilimitada, avatares responsivos y feedback después de cada práctica. Se suma a ello un enfoque 100% práctico basado en situaciones reales y un coste asequible.

Pink Albatross: Emprendimiento que ofrece helados plant-based

En Pink Albatros hacen helados con ingredientes de origen vegetal sin aditivos ni ultraprocesados ni atajos conforme a su objetivo de “redefinir nuestra relación con la comida elaborando alimentos más sabrosos, sostenibles y plant-based. Dicho de otra forma, unir alrededor de la mesa a las personas, sea cual sea su dieta y tengan o no intolerancias alimenticias”, afirman.

La idea corresponde a José Biaggio, argentino de nacimiento, y Luke Saldanha, nacido en la India. Ambos recalaron en España y desde aquí deciden lanzar un proyecto emprendedor acorde a su filosofía de vida.

Rethink Foods Co. Constituyen entonces en 2018 Rethink Foods Company, la matriz de lo que hoy es Pink Albatross, un nombre más que elocuente que expresa la intención de estos emprendedores de reinventar la alimentación apostando por un sistema “más sano, sostenible, inclusivo…y sabroso”. Conseguir un producto con la textura y sabor de un helado, pero ‘sin serlo’, no fue sencillo, menos aún “en un sector saturado”, por lo que han tenido que hacer un notable esfuerzo en comunicación.

Pink Albatross ha conseguido hasta ahora inversión por valor de 1.8 millones de euros, ayuda que les ha permitido crecer siguiendo una estrategia multicanal que pasa “por la presencia en diferentes canales y alta rotación del producto”. La empresa, con más de 2.000 puntos de venta, está presente, además de en España, en Portugal y Alemania, sus principales mercados, junto a otros más residuales como Holanda, Grecia o Filipinas. La previsión para el cierre de 2023 es alcanzar un millón de euros facturado.

Arbusà Joyeras: La personalización de la alta joyería

Gloria, la madre, y sus dos hijas, Idoya y Mireia, son las socias fundadoras de Arbusà Joyeras, una empresa familiar que lleva de nombre el apellido materno porque, “además de un proyecto profesional, es una apuesta personal”.

Se basa en una marca de alta joyería que ofrece diseños propios, clásicos y renovados, así como la posibilidad de realizar creaciones exclusivas y personalizadas. A través de su ecommerce, persiguen revolucionar el mercado ofreciendo de una forma “honesta, cercana y transparente, alta joyería sin intermediarios”.

El ticket medio de compra ronda los 700 euros y las adquisiciones solo pueden realizarse a través de su página web, otra forma de diferenciarse de los modelos más tradicionales. Todas las joyas las fabrican en España, pero sin perder de vista que no existe mujer igual a otra, de aquí la puesta en marcha de dos propuestas que hacen también innovadora la compra de joyas de esta marca.

Ofrecen, por un lado, el servicio ‘Crea tu joya’, con diseños que se adaptan a los gustos, estilos y presupuesto de cada cliente. Por otro lado, está la opción de restyling de joyas antiguas de familiares con la que se persigue preserva el valor sentimental de una pieza a la vez que se actualiza a los gustos y diseños modernos. Al valor de personalizar cada joya, se suma un servicio de atención al cliente cercano en el que son las mismas promotoras de la firma quienes mantienen el contacto con los clientes.