Si tienes un restaurante y no has implementado el servicio de delivery posiblemente estés perdiendo dinero ya que este canal está suponiendo una revolución en el sector. Así, según un estudio de Kantar, el 53% de las comidas que sirven los restaurantes a nivel mundial no se consumen en los locales.

Las aplicaciones de delivery han supuesto una de las mayores revoluciones en la restauración y son cada vez más los usuarios que optan por solicitar una comida sin tener que salir de casa.

Según el estudio de Kantar, el 22% de los pedidos en restauración responden a la fórmula de “para llevar” y el 31% se piden mediante plataformas de delivery.

El delivery en España

En lo que respecta al consumo de los españoles, el delivery ha alcanzado una penetración en el mercado de un 52% –según Kantar– y representa una media de 14 pedidos al año por usuario, aunque son los países asiáticos los que cuentan con las cifras de penetración más altas: Corea del Sur 99%, China Continental 93% y Tailandia 92%.

El mercado es ya enorme, y en nuestro país y en Europa todavía tiene mucho recorrido. Así, Kantar destaca el imparable crecimiento de los clientes habituales que piden al menos una vez a la semana a este tipo de aplicaciones, y es que, en Europa, este tipo de usuarios se ha multiplicado un 114% en los últimos tres años.

En este contexto, aplicaciones como la startup portuguesa pleez crecen sin pausa en el territorio español. Tras su primer año operando en nuestro país, la compañía ha recaudado 3,5 millones de euros en inversiones y ha convertido a España en su principal mercado, superando a Portugal en el primer trimestre de 2023 y logrando trabajar con más de 250 restaurantes repartidos por la región.

La plataforma, que ofrece a los restaurantes un soporte personalizado gracias a la optimización de su gestión en las aplicaciones de delivery mediante la recopilación y análisis de datos, permite que sus clientes ahorren hasta 200 horas y se centren únicamente en cocinar. Para lograrlo, pleez utiliza tecnologías como el machine learning o la inteligencia artificial. Gracias a ellas, ofrece recomendaciones para la mejora del servicio de entrega o la optimización del menú mediante técnicas de ingeniería de menú, gestión de promociones y precios.

Normalmente, las plataformas de entrega no llevan a cabo este tipo de análisis de datos, pero pleez es plenamente consciente de su importancia y así lo demuestran en su nueva imagen de marca, donde refuerzan el uso de los datos con el lema “Tú cocinas comida. Nosotros cocinamos datos”. Tras estudiar los menús con los que cuenta un mismo restaurante en diferentes aplicaciones de entrega de comida, ofrece los mejores consejos de optimización para aumentar los ingresos. Unido a esto, los restaurantes cuentan con información sobre competidores y promociones a tiempo real.

Estrategia de expansión

Durante este primer año en España, la compañía ha experimentado un crecimiento mes por mes de más de un 40% y ha ampliado su alcance a lugares como Málaga o Valencia, que se han unido a Madrid y Barcelona, las dos ciudades en las que se ubica su equipo. En este contexto, Barcelona se ha convertido en la ciudad con mayor crecimiento en nuestro país.

Estos resultados han provocado que pleez establezca el objetivo de convertirse en la mayor plataforma de gestión de datos de delivery en tiempo real y de terminar el año colaborando con más de 800 restaurantes, de los cuales espera que 500 sean españoles. Para ello, la empresa expandirá su alcance a Reino Unido, trabajará por la consolidación del territorio español y empezará a colaborar con grandes grupos de restauración.

Actualmente, pleez cuenta con una amplia cartera de clientes en España, entre los que destacan Realfooding To Go, Galipan, Deleito, Grupo Isabella´s, CloudTown Brands o Macchina Pasta Bar.